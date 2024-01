David Fincher i gwiazdy serialu myślą o 3. sezonie Mindhuntera. Wszystko zależy od Netflixa

Z kolei Holt McCallany, który w serialu gra Billa Tencha, wspomniał niedawno, że słyszał plotki, jakoby Fincher chciał powrotu do Mindhuntera i być może stworzy trzeci sezon.

Słyszałem, że David o tym myślał. Nie twierdzę, że to wróci. Mówię tylko, że jeśli wróci, będę z nim. Minęło już kilka lat, więc jest to zapewne mało prawdopodobne, ale samo to, że o tym pomyśli, jest oznaką nadziei.