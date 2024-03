Darmowy weekend z Mortal Kombat 1. Twórcy zapraszają do sprawdzenia bijatyki

Mortal Kombat 1 to najnowsza odsłona słynnej serii bijatyk, która spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem wśród recenzentów. Teraz pojawiła się świetna okazja, aby sprawdzić, co ma do zaoferowania produkcja NetherRealm Studios. Już dzisiaj rusza bowiem darmowy weekend z grą, który umożliwi przetestowanie rozgrywki.

Rozpoczyna się darmowy weekend z Mortal Kombat 1

Jak informuje w mediach społecznościowych oficjalny profil Mortal Kombat 1, już dzisiaj zainteresowani będą mogli przetestować produkcję bez żadnych kosztów. Rusza bowiem darmowy weekend z grą, który rozpoczyna się 7 marca 2024 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego. Gracze będą mogli bezpłatnie sprawdzać tytuł do 10 marca.

W ramach darmowego weekendu z Mortal Kombat 1 w ręce graczy zostaną oddane wszystkie tryby sieciowe, a także 2 rozdziały trybu fabularnego. Ponadto zainteresowani rozegrają samouczek w trybie Inwazji. Wśród grywalnych postaci do wyboru będą wszyscy wojownicy z podstawowego składu, bez bohaterów dodanych w DLC.

Bijatykę przetestować mogą posiadacze komputerów osobistych (za pośrednictwem Steama), PlayStation 5 oraz Xboxów Series X/S. Należy jednak zaznaczyć, że aby skorzystać z tej możliwości w przypadku konsol Microsoftu, zainteresowani muszą posiadać aktywną subskrypcję usługi Xbox Game Pass Core lub Ultimate. Co ważne, gracze, którzy zdecydują się na zakup pełnej wersji gry, będą mieli zachowane swoje postępy poczynione w ramach darmowego weekendu.