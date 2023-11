Darmowy Half-Life wielkim sukcesem. Gra ustanowiła nowy rekord popularności na Steam

Jak podaje SteamDB wczoraj, czyli 19 listopada o godzinie 17:00, w pierwszego Half-Life bawiło się jednocześnie 33 471 graczy. Jest to absolutny rekord dla 25-letniej gry. W ostatnich dniach przed rozdaniem gry za darmo w produkcję grało jednocześnie od 250 do 650 osób. Wcześniejszy rekord popularności Half-Life’a przypadł na 4 sierpnia 2022 roku, gdzie jednocześnie ponad 12 tysięcy graczy miało włączoną tę grę na Steam.

Przypomnijmy, że czasu na odebranie darmowego Half-Life’a nie jest wiele i grę możecie przypisać do swojego konta Steam wyłącznie do dzisiaj, 20 listopada, do godziny 20:00. Warto się więc pośpieszyć i zdobyć prezent od Valve.