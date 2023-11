Prawdziwa perełka PC za darmo na Steam. Trzeba się pośpieszyć (Aktualizacja)

Aktualizacja: Najwyraźniej Valve znowu popełniło błąd i wycofało promocję z darmowym pierwszym Half-Lifem. Nie wiadomo, czy komuś udało się skorzystać z oferty. Jeżeli cokolwiek się zmieni w przypadku udostępnienia tej gry bez ponoszenia żadnych opłat, to damy Wam od razu znać.

Oryginalna wiadomość: Half-Life 2 obchodzi dzisiaj swoje 19. urodziny, więc to dobra okazja, na odpowiednie świętowanie przez Valve. Z tej okazji firma udostępniła za darmo pierwszą część Half-Life’a z 1998 roku, od której to gry zaczęła się wielka kariera Gabe’a Newella i całego Valve. Teraz ten klasyk można zdobyć całkowicie za darmo na Steam, więc warto się pośpieszyć i skorzystać z okazji.

Wybrany jako Gra Roku przez ponad 50 czasopism, jest to pierwszy tytuł Valve z tej serii, łączący elementy akcji i przygody, w którym zastosowano technologię umożliwiającą stworzenie niezwykle realistycznego świata, w którym gracze muszą myśleć, aby przeżyć. Half-Life zawiera także tryb wieloosobowy pozwalający na prowadzenie potyczek z graczami z całego świata.

Kolejna darmowa gra PC na Steam