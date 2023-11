Half-Life z wielką aktualizacją na 25-lecie. Twórcy przygotowali niespodziankę

Jak podaje między innymi serwis The Verge, pierwsza gra z serii Half-Life doczekała się dużej aktualizacji z okazji swoich 25. urodzin, które odbędą się już jutro, czyli 19 listopada. Zanim przejdziemy do szczegółów patcha, warto przypomnieć, że wciąż możecie ją zdobyć całkowicie za darmo na platformie Steam – promocja trwa do 20 listopada do godziny 19:00 czasu polskiego.

Half-Life – duża aktualizacja na 25-lecie

W oficjalnym komunikacie deweloperów czytamy, że: