Darmowa gra na Steam i GOG. Ale zostało tylko kilka godzin na jej odebranie

Pojawiła się błyskawiczna oferta na darową grę, zarówno w sklepie Steam, jak i na GOG.com. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą w prezencie zgarnąć grę HuniePop. To produkcja studia HuniePot, wydana dokładnie dziesięć lat temu. Z tej okazji producent udostępnił swoją grę całkowicie za darmo, ale wyłącznie przez jedną dobę. Warto się więc pośpieszyć i zgarnąć ten tytuł.

Uwaga! HuniePop to symulator randkowania z elementami RPG i gry logicznej, w której występuje nagość. Gra studia HuniePot przeznaczona jest wyłącznie do dorosłych odbiorców.

HuniePop to wyjątkowa gra symulacyjna na komputery PC, Mac i Linux. Jest to gra oparta na rozgrywce, które jest po części symulatorem randkowania, po części produkcją logiczną, z lekkimi elementami RPG, wschodnią stylistyką, szorstkim zachodnim stylem pisania i mnóstwem „fabuły”. Po żałosnej próbie poderwania Kyu, magicznej wróżki miłości, postanawia wziąć cię pod swoje skrzydła i pomóc w twojej paraliżującej niezdolności do poznawania nowych kobiet. Po wielu lekcjach randek i kilku rozsądnych radach, Kyu wysyła cię w świat, gotowego na walkę ze światem randek i szeroką gamą pięknych lasek.

Kolejna darmowa gra na Steam i GOG

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe HuniePop na Steam, to udajcie się pod ten adres. Z kolei w sklepie GOG grę za darmo odbierzecie z tej strony. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, tj 20 stycznia, do godziny 19:00.