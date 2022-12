Szósty świąteczny prezent w Epic Games Store. Odbierzcie za darmo grę AAA na PC

Świąteczne szaleństwo w Epic Games Store trwa w najlepsze. Wczoraj użytkownicy komputerów osobistych mieli okazję odebrać prezent w postaci Them's Fightin' Herds. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na nieco większą niespodziankę. Zgodnie z przypuszczeniami wielu graczy szóstą darmową grą na PC w sklepie Epic Games jest Wolfenstein: The New Order, czyli siódma pełnoprawna odsłona popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanin. Na przypisanie produkcji Machine Games do swojego konta macie równe 24 godziny. Nie zwlekajcie więc i ruszajcie skorzystać z oferty!

Jeszcze więcej świątecznych prezentów na PC w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Epic Games rozda w okresie świątecznym łącznie 15 gier na PC za darmo. Kolejny prezent zostanie udostępniony już jutro – 21 grudnia – o 17:00 czasu polskiego. Możecie być pewni, że poinformujemy Was o nowej darmówce, gdy tylko oferta pojawi się w Epic Games Store.