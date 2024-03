Darkest Dungeon 2 wkrótce nie tylko na PC. Wersje konsolowe coraz bliżej

Wspomniana klasyfikacja wiekowa ujawnia bowiem, że Darkest Dungeon 2 trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Niestety w bazie danych brazylijskiego organu na próżno szukać informacji na temat daty premiery gry na wymienionych platformach. Pozostaje mieć nadzieję, że Red Hook Studios podzieli się niebawem wszystkimi szczegółami.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.

