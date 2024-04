Darkest Dungeon 2 otrzyma nową i darmową zawartość. Zapowiedziano tryb Kingdoms

Zgodnie z przekazanymi informacjami w trybie Kingdoms gracze Darkest Dungeon 2 będą musieli obronić tytułowe królestwa przed „potwornymi zagrożeniami” . W trakcie wspomnianego zadania użytkownicy będą musieli jednak również walczyć z czasem. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne będzie także zdobywanie zasobów i ulepszanie zarówno samych bohaterów, jak i tawern.

W zeszłym miesiącu informowaliśmy, że Darkest Dungeon 2 może trafić wkrótce na konsole . Wspomniana produkcja pojawiła się także na wczorajszym pokazie The Triple-I Initiative 2024. W trakcie wydarzenia nie zapowiedziano jednak wersji na nowe platformy, ale przekazana przez Red Hook Studios powinna ucieszyć wszystkich fanów gry. Okazuje się bowiem, że Darkest Dungeon 2 otrzyma dużą aktualizację, która wprowadzi nowy tryb kampanii fabularnej o nazwie Kingdoms.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.