Czym się różnią poszczególne edycje Diablo 4? Wyciekła szczegółowa lista bonusów

Blizzard gotowy jest na ujawnienie nowych szczegółów dotyczących Diablo IV. Podczas The Game Awards studio zaprezentuje kolejne materiały z gry, w tym prawdopodobnie potwierdzi wakacyjną datę premiery, która niedawno wyciekła do sieci. Wczoraj wybrani dziennikarze otrzymali możliwość podzielenia się swoimi pierwszymi wrażeniami z wersji beta gry, publikując również nowe filmy z fragmentami rozgrywki. Blizzard gotowy jest również na ogłoszenie poszczególnych wydań Diablo IV, które trafią do sprzedaży jeszcze przed debiutem produkcji. Właśnie wyciekła szczegółowa lista z opisem bonusów dla każdej z edycji.