Czy Xbox bez Game Passa miałby jeszcze czym walczyć?

Coraz więcej pytań narasta wokół popularnej usługi abonamentowej “zielonych”.

Jak wiemy, Game Pass od blisko dekady stanowi fundament strategii Microsoftu w świecie gier. Abonament, który zapewnia dostęp do setek produkcji w zamian za miesięczną opłatę, nie tylko zmienił sposób korzystania z konsol Xbox, ale przez lata był też jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za wyborem platformy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że firma może przygotowywać istotne zmiany w funkcjonowaniu usługi. Wyobraźcie sobie, że Xbox nie posiada już Game Pass. Co pozostaje? To z kolei skłoniło serwis ComicBook.com do postawienia pytania interesującego także nas, które jeszcze niedawno wydawałoby się nie do pomyślenia: co właściwie zostałoby Xboxowi, gdyby Game Pass przestał być jego największym atutem?

Punktem wyjścia do tych rozważań są nieoficjalne informacje, według których Microsoft miał wstrzymać negocjacje z częścią zewnętrznych wydawców i deweloperów dotyczące umieszczania ich gier w Game Passie. Branżowi komentatorzy podkreślają, że nie oznacza to końca usługi, lecz raczej próbę przemyślenia jej dalszego modelu działania i ograniczenia kosztów. To potencjalnie istotna zmiana. Od momentu debiutu w 2017 roku Game Pass budował swoją pozycję nie tylko dzięki produkcjom Xbox Game Studios, ale również regularnemu napływowi głośnych tytułów od zewnętrznych partnerów. Dla wielu graczy właśnie ta różnorodność stanowiła największą wartość abonamentu.

GramTV przedstawia:

Jeśli jednak Microsoft rzeczywiście ograniczy współpracę z wydawcami spoza własnego ekosystemu, biblioteka nowych premier może stopniowo stać się mniej atrakcyjna. W efekcie Game Pass coraz mocniej opierałby się na grach tworzonych przez studia należące do Xboxa. I tutaj wracamy do kluczowego pytania. W ostatnich latach Microsoft konsekwentnie odchodzi od strategii opierającej się na ekskluzywnych grach. Coraz więcej jego produkcji trafia również na konkurencyjne platformy, a sama marka Xbox coraz częściej przedstawiana jest jako ekosystem dostępny na wielu urządzeniach, a nie wyłącznie na konsolach. Jeśli więc Game Pass przestałby być równie atrakcyjny jak dotąd, co dziś wyróżniałoby Xboxa na tle konkurencji? Na razie są to oczywiście jedynie spekulacje. Nic nie wskazuje na to, by Microsoft planował zamknięcie Game Passa. Znacznie bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym firma będzie ostrożniej dobierać partnerów i ograniczać liczbę kosztownych umów z zewnętrznymi wydawcami. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że usługa znajduje się w ważnym momencie swojej historii. To właśnie Game Pass od lat pozostaje jednym z filarów strategii Microsoftu i elementem, który najczęściej odróżnia Xboxa od konkurencji. Jeżeli jego rola rzeczywiście zacznie się zmieniać, pytania o przyszłość całej marki będą pojawiały się coraz częściej.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









