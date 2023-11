Czy World of Warcraft wyjdzie w końcu na konsole? Blizzard mówi o tym od lat i nic!

Blizzard od lat mami wizją premiery World of Warcraft na konsolach, ale do tej pory nie udało się zrealizować składanych obietnic.

Dwadzieścia lat – niemal tyle czasu gracze konsolowi otrzymują kolejne zapewnienia, że World of Warcraft zostanie wydany na inne platformy niż PC. Mimo tego nic się nie zmienia, ale co jakiś czas dowiadujemy się, że Blizzard „nieustannie o tym myśli". Czy tym razem coś się zmieni? Chyba mamy do czynienia ze starą śpiewką.