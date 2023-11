Blizzard ujawnił aż trzy nowe dodatki do World of Warcraft. Mamy szczegóły

Blizzard zapowiedział trzy nowego rozszerzenia do gry World of Warcraft podczas tegorocznej edycji BlizzConu.

Jak zapewne niektórzy z Was doskonale wiedzą, jakiś czas temu korporacja ogłosiła powrót Chrisa Metzena jako reżysera kreatywnego uniwersum World of Warcraft; mężczyzna wspomaga zespół odpowiedzialny z grę w tworzeniu przygód nowej generacji.

Jedną z głównych atrakcji tegorocznej edycji imprezy BlizzCon były nowe informacje na temat przyszłości gry World of Warcraft . A jest tego sporo, ponieważ Blizzard Entertainment oficjalnie zapowiedział aż trzy nowe rozszerzenia do swojego popularnego MMORPG-a: The War Within, Midnight oraz The Last Titan . Poniżej zamieszczamy wszystkie najważniejsze informacje na temat dodatków oraz zwiastun pierwszego z wymienionych, który ukaże się w pierwszej kolejności.

Pierwszy dodatek pod tytułem The War Within ma zadebiutować na rynku jesienią przyszłego roku i zabierze graczy do nigdy wcześniej niewidzianych podziemnych krain. Zwiedzimy nawet otchłanie imperium nerubiańskiego, gdzie Heroldka Pustki (ang. Harbinger of the Void) cierpliwie hoduje oraz gromadzi pajęczaki, które mają mu pomóc w przejęciu kontroli nad całym Azeroth. Deweloperzy podzielili się listą najważniejszych atrakcji, jakie zaoferuje rozszerzenie. Są to:

cztery rozległe strefy krainy o nazwie Khaz Algar: Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall, Azj-Kahet.

nową grywalną rasę Earthen;

endgame’owe krypty Delves pełne skarbów; gracze będą mogli wybrać się do nich w pojedynkę lub w grupach liczących maksymalnie 4 osoby;

pełne skarbów; nowe podziemia oraz rajdy;

zwiększony maksymalny poziom postaci do 80.;

nowe umiejętności w drzewkach talentów bohaterów;

system Warbands , który pozwala na współdzielenie postępów z innymi postaciami w ramach jednego konta;

, który pozwala na współdzielenie postępów z innymi postaciami w ramach jednego konta; bardziej rozbudowana mechanika latania na wierzchowcach, znana z dodatku Dragonflight;

Warto również dodać, że rozpoczęła się przedsprzedaż rozszerzenia The War Within. Dodatek jest dostępny na platformie Battle.net w trzech różnych wersjach: podstawowej, Heroicznej oraz Epickiej. Ich ceny to kolejno 49,99 euro (około 223 złote), 69,99 euro (około 312 złotych) i 89,99 euro (około 401 złotych). Standardowo, poszczególne wersje zapewniają dostęp do różnych bonusów: