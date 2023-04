Czy Star Wars Jedi: Ocalały może pojawić się na konsolach Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One?

Star Wars Jedi: Ocalały ma premierę zaplanowaną na 28 kwietnia i wiadomo, że wyjdzie na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC. Wszyscy zgadzają się, że wygląda niesamowicie. Nic więc dziwnego, że rozpaliła się wyobraźnia graczy, którzy nie przesiedli się jeszcze na konsole nowej generacji lub są oddani marce Nintendo i ogrywają wszystko co wychodzi na Switcha. Czy będą oni mieli kiedykolwiek szansę zagrać w tę grę na swoim sprzęcie?

Czy Star Wars Jedi: Ocalały wyjdzie na konsolę Switch?

To co napiszę nie będzie wielką niespodzianką, ale niestety Star Wars Jedi: Ocalały nie zostanie wydane na Switcha. Właściciele tej konsoli z pewnością pamiętają, że Star Wars Jedi: Fallen Order wydane w 2019 roku także nie wyszło na ich sprzęt. Od tamtej pory Switch otrzymał niewielką aktualizację z okazji premiery wersji z wyświetlaczem OLED, ale to wciąż o wiele za mało, żeby konsolka była w stanie udźwignąć taki tytuł jak nowe Star Wars. W grę nie wchodzi także downgrade, gdyż to jest dla wydawcy zwyczajnie nieopłacalne. Pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzący Switch nowej generacji będzie w stanie obsługiwać tego typu tytuły. Chociaż znając politykę Nintendo, może z tym być różnie.

Czy Star Wars Jedi: Ocalały wyjdzie na konsolę PlayStation 4 lub Xbox One?

Mimo zdecydowanie większej mocy niż Switch, można powiedzieć, że PlayStation 4 oraz Xbox One jadą na tym samym wózku co konsola Nintendo. Po prostu nie dorównują swoim odpowiednikom obecnej generacji pod względem mocy obliczeniowej, a programiści z EA, Respawn i Lucasfilm Games nie chcieli, aby Star Wars Jedi: Ocalały był przez cokolwiek ograniczany.