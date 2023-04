Star Wars Jedi: Ocalały wykorzysta moc DualSense. Twórcy dzielą się szczegółami

Po wciśnięcie triggera do końca DualSense wyśle zupełnie inną informacją zwrotną, aniżeli w momencie, w którym gracz delikatnie nadusi wspomniany przycisk. Asmussen podkreśla, że są to „wyjątkowe” niuanse związane z wibracjami. Reżyser zapewnia, że deweloperzy dołożyli wszelkich starań, by użytkownicy PlayStation 5 mogli poczuć w swoich rękach wszystko to, co dzieje się na ekranie.