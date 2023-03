Sons of the Forest trafi w przyszłości na konsole? Endnight Games odpowiada

Sons of the Forest zaliczyło mocny start na Steam. Ponadto już po 24 godzinach od premiery produkcja Endnight Games mogła pochwalić się sprzedażą na poziomie 2 milionów egzemplarzy. Miłośnicy gatunku, którzy na co dzień korzystają z konsol Sony lub Microsoftu, z pewnością zastanawiają się, czy kontynuacja The Forest doczeka się w przyszłości konsolowej wersji. Deweloperzy postanowili odpowiedzieć na to pytanie.

Twórcy Sons of the Forest nie wykluczają powstania konsolowej wersji gry

Studio Endnight Games udzieliło wywiadu serwisowi GamingBolt. W trakcie rozmowy redakcja zapytała, czy deweloperzy posiadają w planach przygotowanie konsolowej wersji Sons of the Forest. Twórcy zapewnili natomiast, że chcieliby w przyszłości wydać grę na sprzętach Sony i Microsoftu, ale obecnie w pełni skupiają się na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń użytkownikom komputerów osobistych.



Warto pamiętać, że Sons of the Forest znajduje się obecnie w programie Early Access. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma opuścić wczesny dostęp za około 7 miesięcy. Niewykluczone, że wówczas deweloperzy ze studia Endnight Games zaczną przygotowywać konsolową wersję kontynuacji The Forest.