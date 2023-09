Czy Red Dead Redemption 2 pojawi się na Nintendo Switch?

Podczas gdy większość fanów Red Dead Redemption wciąż domaga się pełnego remake'u przygody Johna Marstona i edycji przygody Arthura Morgana na obecnej generacji, wygląda na to, że Rockstar może mieć inne plany. Red Dead Redemption 2 może pojawić się na Nintendo Switch, ponieważ gra została już oceniona dla tej platformy przez brazylijską komisję klasyfikacyjną.

Red Dead Redemption 2 także na Switch?

Ocena wyraźnie stwierdza, że Red Dead Redemption 2 jest dostępne/wyjdzie na platformy PS4, Xbox One, PC i Nintendo Switch. Głównym haczykiem jest to, że nie jest jasne, kiedy platforma Switch została dodana do rankingu, ponieważ RDR2 został pierwotnie oceniony w 2018 roku przed premierą.