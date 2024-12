Czwarta darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny świąteczny prezent już jutro

Epic Games Store rozdaje czwarty prezent w ramach świątecznej promocji. Codziennie gracze mogą odebrać kolejną grę całkowicie za darmo, a w poprzednich dniach użytkownicy komputerów osobistych mogli zdobyć takie tytuły, jak The Lord of The Rings: Return to Moria, Vampire Survivors oraz Astrea: Six-Sided Oracles. Tym razem sklep zaoferował nieco starszą grę, czyli TerraTech od Payload Studios, które zostało wydane w 2018 roku. Produkcja oferuje otwarty świat, w którym możemy zbudować różne wymyślne pojazdy i testować je w walce na przeciwnikach. Tytuł na Steam polecany jest przez aż 92% graczy. Poniżej znajdziecie szczegóły, jak odebrać grę.

TerraTech to gra przygodowa z otwartym światem, zapewniająca dużą dowolność rozgrywki. Planuj i buduj własne dzieła, odkrywając nowe elementy lub zdobywając je na przeciwnikach. Projektuj samochody, czołgi i samoloty, korzystając z ogromnej biblioteki klocków. Zbieraj, wytwarzaj i kupuj nowe części, aby przetrwać i stać się najlepszym poszukiwaczem międzyplanetarnym. Rozpocznij swoją karierę galaktycznego poszukiwacza w kampanii o chwałę i bogactwo; buduj, co ci się żywnie podoba w trybie kreatywnym; lub sprawdź swoje maszyny w wyzwaniach na czas. Połącz siły z innymi nieustraszonymi poszukiwaczami w trybie współpracy w kampanii; buduj razem z innymi w trybie współpracy kreatywnej; zmierz się z przeciwnikiem w walce na arenie; lub spróbuj zagórować nad innymi w trybie sumo.

Kolejna darmowa gra od Epic Games Store na święta

Jeżeli jesteście chętni na odebranie TerraTech za darmo, to grę znajdziecie w tym miejscu. Czasu na przypisanie tytułu do swojego konta macie niewiele i oferta kończy się już jutro, czyli 22 grudnia o godzinie 17:00.