Czekacie na Alan Wake 2? Zobaczcie streszczenie poprzednich gier studia Remedy

We wspomnianym materiale wideo Sam Lake – główny scenarzysta Remedy Entertainment – streszcza przede wszystkim fabułę gry Alan Wake z 2010 roku. Całości towarzyszą natomiast ujęcia z odświeżonej wersji produkcji, która zadebiutowała na rynku dwa lata temu. To jednak nie koniec informacji, którymi postanowił podzielić się przedstawiciel fińskiego studia.

Kilka dni temu do sieci trafił nowy gameplay trailer z gry Alan Wake 2 . W zeszłym tygodniu potwierdzono również, że nadchodząca produkcja Remedy Entertainment otrzyma tryb wydajności na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Fińskie studio opublikowało bowiem specjalny materiał wideo, w którym streszczono dotychczasową historię Alana Wake’a.

Lake przypomina bowiem również fabułę dodatków do pierwszej odsłony przygód Alana Wake’a, a także streszcza wydarzenia przedstawione w Alan Wake's American Nightmare. Scenarzysta nie zapomniał również o rozszerzeniu AWE do gry Control, które też związane jest z postacią popularnego pisarza. Całość znajdziecie na dole wiadomości, ale jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z wymienionymi tytułami, to ostrzegamy przed spoilerami.