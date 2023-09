Alan Wake 2 otrzyma tryb wydajności dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X

Jedną z najlepszych rzeczy tej generacji jest to, że sporo gier oferuje tryb wydajności, umożliwiający płynniejszą rozgrywkę, kosztem jakości grafiki i poziomu szczegółów . Wielu graczy jest skłonnych pójść na taki kompromis w imię dobrej zabawy.

Co prawda Alan Wake 2 został opracowany z myślą o 30 FPS , jednak Remedy najwyraźniej chciało zaspokoić potrzeby tej części społeczności graczy, która naprawdę preferuje wyższą ilość klatek, a dyrektor ds. komunikacji Thomas Puha ujawnił , że rzeczywiście będzie dostępny tryb wydajności na konsolach, mimo że początkowo nie był on planowany.

Nie wiadomo, czy to oznacza, że uzyskamy solidne 60 klatek na sekundę, ale Puha twierdzi, że „wciąż to poprawiają”. Niezależnie od tego, jaką wydajność ostatecznie uda się wycisnąć, wygląda na to, że da się zagrać z większą ilością klatek niż planowane pierwotnie 30.