Alan Wake 2 na nowym wideo

Premiera Alan Wake 2 zbliża się wielkimi krokami, a wszyscy fani marki z pewnością już odliczają dni. W ostatnich dniach, dzięki Game Informer, mogliśmy dokładniej przyjrzeć się rozgrywce na dwóch obszernych materiałach. Nowym wideo postanowili podzielić się również sami twórcy z Remedy Entertainment.

Alan Wake 2 zapowiada się niezwykle klimatycznie

Writer’s Room – tak nazwane zostało pomieszczenie, biuro Alana, w którym będzie mógł manipulować wydarzeniami i poszlakami, łącząc je w taki sposób, by zmienić otaczający go świat, a zarazem pchnąć fabułę do przodu. Twórcy na konkretnym przykładzie pokazują, jak mechanika ta będzie działać w praktyce.