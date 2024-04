Czarna Pantera od EA otrzyma otwarty świat. Będzie okazja zwiedzić Wakandę?

W kolejnych latach otrzymamy kilka gier z superbohaterami Marvela. Oprócz szykowanego przez Skydance New Media gry Marvel 1943: Rise of Hydra, która niedawno otrzymała nowy zwiastun, również Electronic Arts pracuje nad własną grą o Czarnej Panterze. Niezatytułowany jeszcze projekt powstaje w Cliffhanger Games, które to studio zostało założone przez weteranów mających na koncie m.in. Śródziemie: Cień Mordoru. Produkcja została oficjalnie zapowiedziana w lipcu ubiegłego roku, ale na pierwsze materiały z gry przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Niedawno deweloperzy zamieścili na swojej stronie ofertę pracy, która sugeruje, że Czarna Pantera zaoferuje otwarty świat.

Czarna Pantera zaoferuje otwarty świat?

EA Cliffhanger Games poszukuje głównego projektanta sandboxa do prac nad ich pierwszym tytułem. Zadaniem dewelopera będzie zaprojektowanie systemów i rozgrywki w dynamicznym oraz ewoluującym otwartym świecie.