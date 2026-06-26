Cyberpunk: Edgerunners mogło zakończyć się znacznie gorzej. Twórcy ujawniają szokujący pomysł na finał historii głównego bohatera

Pierwsza seria Cyberpunk: Edgerunners zakończyła się przed czterema latami, ale twórcy wciąż mają dla fanów kilka niespodzianek dotyczących tej produkcji. Historia Davida Martineza zakończyła się w sposób brutalny, ale jak się okazuje twórcy rozważali dla bohatera jeszcze mroczniejsze scenariusze.

Cyberpunk: Edgerunners – twórcy anime ujawnili szokujące alternatywne zakończenie pierwszej serii

Bartosz Sztybor, scenarzysta Cyberpunk: Edgerunners, zdradził w rozmowie z Anime Corner, że na etapie prac nad serialem istniały inne ścieżki fabularne, w których David otrzymywał jeszcze gorsze zakończenie niż to, które ostatecznie zobaczyli widzowie. W finalnej wersji bohater ginie, ale alternatywny wariant zakładał, że jego los mógł zostać powiązany bezpośrednio z Arasaką.