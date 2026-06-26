Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk: Edgerunners mogło zakończyć się znacznie gorzej. Twórcy ujawniają szokujący pomysł na finał historii głównego bohatera

Radosław Krajewski
2026/06/26 10:40
0
0

Nic dziwnego, że tego zakończenia nie wybrano.

Pierwsza seria Cyberpunk: Edgerunners zakończyła się przed czterema latami, ale twórcy wciąż mają dla fanów kilka niespodzianek dotyczących tej produkcji. Historia Davida Martineza zakończyła się w sposób brutalny, ale jak się okazuje twórcy rozważali dla bohatera jeszcze mroczniejsze scenariusze.

Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners – twórcy anime ujawnili szokujące alternatywne zakończenie pierwszej serii

Bartosz Sztybor, scenarzysta Cyberpunk: Edgerunners, zdradził w rozmowie z Anime Corner, że na etapie prac nad serialem istniały inne ścieżki fabularne, w których David otrzymywał jeszcze gorsze zakończenie niż to, które ostatecznie zobaczyli widzowie. W finalnej wersji bohater ginie, ale alternatywny wariant zakładał, że jego los mógł zostać powiązany bezpośrednio z Arasaką.

Było jedno zakończenie, w którym David nie umiera całkowicie. Arasaka go przejmuje i kończy walcząc w Afryce lub Ameryce Południowej w wojnach korporacyjnych jako robot.

Taki finał jeszcze mocniej podkreślałby bezwzględność świata Cyberpunka, w którym korporacje potrafią odebrać człowiekowi nie tylko życie, ale również ostatnie resztki własnej tożsamości. Śmierć Davida w znanej wersji serialu była tragiczna, ale wariant z przemienieniem go w narzędzie Arasaki mógłby okazać się dla bohatera losem znacznie bardziej okrutnym.

GramTV przedstawia:

Temat anime pozostaje zresztą aktualny, gdyż obecnie powstaje Cyberpunk: Edgerunners 2. Nowa produkcja ma przedstawić osobną, dziesięcioodcinkową historię osadzoną w świecie Cyberpunka 2077, z nowymi bohaterami i świeżym spojrzeniem na Night City. Niedawno ujawniono również pierwszą nową postać z kontynuacji – Weak Kingsleya.

Na pełny wywiad z Bartoszem Sztyborem trzeba jeszcze poczekać. Rozmowa ma pojawić się wkrótce na łamach Anime Corner.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

Popkultura
CD Projekt RED
serial
Cyberpunk 2077
Netflix
cyberpunk
science fiction
anime
serial animowany
zakończenie
Studio Trigger
sci-fi
Cyberpunk: Edgerunners
Bartosz Sztybor
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112