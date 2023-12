Cyberpunk 2077 ze smutnym Keanu. Mem z Reevesem trafił do gry

CD Projekt RED dodał do swojej gry odwzorowanie słynnego mema z aktorem.

W miniony wtorek do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności została udostępniona nowa aktualizacja 2.1. Do sklepów trafiło również Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli podstawowa wersja gry wraz z rozszerzeniem i patchem 2.0. Osoby, które zdecydują się na zakup, będą musiały pobrać jedynie najnowszy update, w którym wprowadzono metro, jako kolejny środek transportu poruszania się po mieście. Polskie studio znane jest z najróżniejszych easter eggów i nawiązań do popkultury, więc nawet jadąc metrem możemy napotkać na niespodziankę, którą fani Keanu Reevesa szczególnie docenią.

Cyberpunk 2077 – mem Smutny Keanu dodany do gry w nowej aktualizacji

„Smutny Keanu” to jeden z najsłynniejszych memów o aktorze. Gwiazdor został w 2010 roku przyłapany, jak wyraźnie zamyślony i wyczerpany siedzi na ławce i spożywa posiłek. Aktor wielokrotnie odnosił się do tego mema, w którym przyznał, że zdjęcie zrobiono mu podczas przerwy między zdjęciami do kolejnego filmu, gdzie miał chwilę, aby pomyśleć i coś zjeść.

