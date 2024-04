Cyberpunk 2077 zachwyca realistyczną grafiką. To zasługa modów i ray tracingu

Na kanale Digital Dreams na YouTube pojawił się interesujący materiał, który pokazuje niemal ultrarealistyczne Night City. Przedstawione we wspomnianym nagraniu efekty udało się osiągnąć dzięki najnowszej wersji modyfikacji zatytułowanej „Cyberpunk Ultra Plus Better Path Tracing”. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku w grudniu 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się natomiast premiery dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego rozszerzenia fabularnego, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!