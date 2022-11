Cyberpunk 2077 z nową aktualizacją. Produkcja zaczęła wspierać AMD FSR 2.1

Naprawiono problem, w wyniku którego ikoniczne noże Łowca Głów i Niebieski Kieł nie pojawiały się w ekwipunku sprzedawcy, jeśli gracz odwiedził go przed aktualizacją 1.6.

Naprawiono problem, w wyniku którego ikoniczne noże Łowca Głów i Niebieski Kieł nie pojawiały się w ekwipunku sprzedawcy, jeśli gracz odwiedził go przed aktualizacją 1.6.

Naprawiono problem, w wyniku którego ikoniczne noże Łowca Głów i Niebieski Kieł nie pojawiały się w ekwipunku sprzedawcy, jeśli gracz odwiedził go przed aktualizacją 1.6.

Ciuchy z bonusami do obrażeń krytycznych i zwiększenia tempa odnawiania Hacków powinny teraz działać poprawnie.

Ciuchy z bonusami do obrażeń krytycznych i zwiększenia tempa odnawiania Hacków powinny teraz działać poprawnie.

Ciuchy z bonusami do obrażeń krytycznych i zwiększenia tempa odnawiania Hacków powinny teraz działać poprawnie.