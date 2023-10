Cyberpunk 2077 stał się piękniejszy. Mod HD Reworked Project 2.0 już dostępny

CD Projekt RED pochwaliło się wczoraj ciepłym przyjęciem dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z najnowszą produkcją polskiego studia. Swojej premiery doczekała się bowiem modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project w wersji 2.0. Gracze PC mogą już pobierać niezbędne pliki i cieszyć się piękniejszymi widokami w Night City.

Modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0 dostępna jest na stronie NexusMods. We wspomnianym serwisie znajdziecie szczegółowy opis moda, a także instrukcję jego instalacji.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!