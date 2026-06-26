Cronos: The New Dawn zwróciło koszty po 9 miesiącach. Bloober Team widzi w grze przyszłą serię?

Bloober Team ma powody do zadowolenia. Polski zespół poinformował, że horror science fiction Cronos: The New Dawn osiągnął próg rentowności po dziewięciu miesiącach od debiutu. Stworzenie nowej marki jest dziś znacznie trudniejsze niż kilka lat temu, dlatego studio tym bardziej jest dumne ze swojego wyniku wynik.

Cronos: The New Dawn już na siebie zarobiło

Informację przekazał prezes Bloober Team, Piotr Babieno. Szef studia przyznał, że twórcy wierzyli w powodzenie projektu od samego początku, zwracając uwagę na ciepłe przyjęcie gry przez recenzentów i graczy. Osiągnięcie rentowności po dziewięciu miesiącach jest satysfakcjonującym wynikiem, zwłaszcza że Cronos: The New Dawn było jedną z największych produkcji w historii studia. Prezes zaznaczył również, że budowanie nowych marek stało się obecnie znacznie trudniejsze, dlatego sukces gry może mieć duże znaczenie dla przyszłości firmy.