Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn zwróciło koszty po 9 miesiącach. Bloober Team widzi w grze przyszłą serię?

Mikołaj Berlik
2026/06/26 15:20
0
0

Nowe IP polskiego zespołu odniosło sukces.

Bloober Team ma powody do zadowolenia. Polski zespół poinformował, że horror science fiction Cronos: The New Dawn osiągnął próg rentowności po dziewięciu miesiącach od debiutu. Stworzenie nowej marki jest dziś znacznie trudniejsze niż kilka lat temu, dlatego studio tym bardziej jest dumne ze swojego wyniku wynik.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn już na siebie zarobiło

Informację przekazał prezes Bloober Team, Piotr Babieno. Szef studia przyznał, że twórcy wierzyli w powodzenie projektu od samego początku, zwracając uwagę na ciepłe przyjęcie gry przez recenzentów i graczy. Osiągnięcie rentowności po dziewięciu miesiącach jest satysfakcjonującym wynikiem, zwłaszcza że Cronos: The New Dawn było jedną z największych produkcji w historii studia. Prezes zaznaczył również, że budowanie nowych marek stało się obecnie znacznie trudniejsze, dlatego sukces gry może mieć duże znaczenie dla przyszłości firmy.

Bloober Team uważa, że Cronos stworzyło fundament pod jedną z kluczowych marek w portfolio studia. Na podstawie tego możemy zakładać, że deweloperzy już teraz myślą o dalszym rozwijaniu uniwersum.

GramTV przedstawia:

Twórcy przygotowują już pierwsze rozszerzenie zatytułowane Lazarus, które ma zadebiutować jesienią. Dodatek cofnie graczy do wcześniejszych wydarzeń z życia Wardena, kiedy bohater działał jeszcze jako Pathfinder.

Fabuła skoncentruje się na poszukiwaniu tajemniczej Esencji, mającej istotne znaczenie dla protagonisty. Rozszerzenie ma jednocześnie rozwinąć wątki Travellerów i lepiej przedstawić wydarzenia poprzedzające główną kampanię.

Po sukcesie remake'u Silent Hill 2 oraz dobrym przyjęciu Cronos: The New Dawn Bloober Team może coraz bardziej pójść w stronę horrorów. Musimy jednak zobaczyć, co przyniesie przyszłość.

Źródło:https://gamingbolt.com/cronos-the-new-dawn-has-broken-even-9-months-after-launch

Tagi:

News
PC
wyniki sprzedaży
polskie gry
wyniki finansowe
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
polskie studia
Cronos: The New Dawn
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112