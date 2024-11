Creative Assembly wciąż pracuje nad Total War: Warhammer 3. Zobaczymy szósty dodatek do gry

Creative Assembly udostępniło na Twitterze wpis, w którym dowiedzieliśmy się o nadchodzącej zapowiedzi dotyczącej Total War: Warhammer 3 - więcej informacji ma zostać podane za dwa dni. Jakiś czas temu zespół wydał wiele pieniędzy na nieudane Hyenas, więc możemy spodziewać nadchodzących prac związanych z bardziej pewnymi projektami.

Total War: Warhammer 3 - zapowiedź kolejnego DLC

Na krótkim filmie możemy zobaczyć, że studio Creative Assembly planuje ogłosić szóste rozszerzenie do Total War: Warhammer 3. Z wielkim prawdopodobieństwem oznacza to, że zespół w najbliższej przyszłości zainwestuje swój czas w sprawdzone marki. Szczególnie może na to wskazywać fakt, że pomimo wielkiego wysiłku włożonego w Hyenas projekt nie odniósł sukcesu.

