Crash Team Rumble z przepustką sezonową. Gracze mogą jednak spać spokojnie

Season Pass zaoferuje wyłącznie dostęp do przedmiotów związanych z personalizacją postaci.

Dwa tygodnie temu poznaliśmy dokładną datę premiery Crash Team Rumble. Już w tym miesiącu – zgodnie z zapowiedziami – odbędą się natomiast zamknięte beta testy gry skierowane do osób, które zdecydują się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Toys for Bob postanowili podzielić się dodatkowymi szczegółami na temat swojej produkcji. Okazuje się, że sieciowy spin-off popularnej serii platformówek otrzyma przepustkę sezonową, ale na szczęście gracze nie mają powodów do obaw.

Przepustka sezonowa nie będzie wymagana do odblokowania wszystkich postaci w Crash Team Rumble

Na oficjalnym blogu Activision pojawił się wpis, w którym deweloperzy zapewnili, że przepustka sezonowa Crash Team Rumble zaoferuje wyłącznie przedmioty kosmetyczne do personalizacji postaci. Gracze nie będą więc musieli kupować Season Passa, by odblokować wszystkie dostępne w grze postacie.