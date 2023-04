Crash Team Rumble na nowym zwiastunie. Gameplay trailer prezentuje jedną z map

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy, że Crash Team Rumble otrzyma przepustkę sezonową, która na szczęście oferować będzie jedynie przedmioty kosmetyczne. Wczoraj natomiast w sieci pojawił się nowy zwiastun sieciowego spin-offu popularnej serii platformówek. Materiał skupia się na prezentacji jednej z map dostępnych w grze.

Nowy zwiastun Crash Team Rumble prezentuje jedną z map dostępnych w grze

Opublikowany przez deweloperów ze studia Toys for Bob pokazuje arenę o nazwie Just Beachy, która powinna przypaść do gustu miłośnikom tropikalnych klimatów. Zwiastun pozwala przyjrzeć się poszczególnym elementom mapy, a także rzucić okiem na Crasha oraz Coco, których nie zabraknie w Crash Team Rumble.



Warto wspomnieć, że już niedługo wybrani gracze będą mieli okazję wziąć udział w testach Crash Team Rumble. Zamknięta beta – skierowana do osób, które zdecydowały się złożyć zamówienie przedpremierowe – odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia, a w jej trakcie uczestnicy sprawdzą takie postacie jak Crash, Coco, Tawna, Neo Cortex oraz Dingodile.



Na koniec przypomnijmy, że Crash Team Rumble powstaje z myślą o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 20 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy0 również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowego pokazu gry: Widzieliśmy Crash Team Rumble w akcji i... jest intrygująco!