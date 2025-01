Coraz mniejsze zainteresowanie Gwiezdnymi wojnami. Nawet fani nie chcą oglądać nowych seriali

Już jutro na Disney+ zadebiutuje ostatni odcinek pierwszego sezonu serialu Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków. Chociaż produkcja zebrała bardzo pozytywne oceny od recenzentów, to nie przełożyło się to na wysoką oglądalność. Wiele wskazuje na to, że drugi sezon nie powstanie.

Jest on nawet niższy o 20% nawet od Akolity, który to serial został skasowany z powodu zbyt dużych kosztów realizacji. Co ciekawe, Załoga rozbitków nie znalazła się nawet na liście dziesięciu najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji Disney+, co stanowi pierwszy taki przypadek w historii Gwiezdnych wojen.

Tak prezentuje się pełne zestawienie oglądalności na premierę aktorskich seriali z Gwiezdnych wojen: