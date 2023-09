Company of Heroes Collection z datą premiery na Switcha

Posiadacze konsol Switch otrzymają wkrótce Company of Heroes Collection. Twórcy obiecują wersję z dodatkami i dostosowaną do wymogów konsoli Nintendo.

Feral Interactive ogłosiło, że ciężko pracowało nad kolekcją Company of Heroes na konsolę Switch. Wersja ten sprzęt będzie zawierać podstawową grę wraz z obydwoma dodatkami, czyli Opposed Fronts i Tales of Valor. Interfejs użytkownika Company of Heroes został dostosowany do konsoli Nintendo Switch.