Colin Farrell jako prywatny detektyw w mrocznym Los Angeles. Zobaczcie zwiastun serialu Sugar

Apple TV+ pokazało zwiastun swojego nowego serialu, noszącego tytuł Sugar. I niech Was nie zwiedzie ten tytuł, bo zanosi się na mroczne widowisko. W roli głównej Colin Farrell.

Centralną postacią jest tytułowy detektyw, John Sugar. To właśnie w jego rolę wcieli się Colin Farrell. Jak przystało na klasyczne widowisko noir, otrzymał on zlecenie, którego celem jest rozwiązanie sprawy tajemniczego zaginięcia Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Oczywiście w miarę zagłębiania się w sprawę, Sugar dokopuje się także do mrocznych sekretów rodzinnych zleceniodawcy.

Colin Farrell w mrocznym serialu Sugar. Klasyczny film o samotnym detektywie w klimacie noir

Twórcą serialu jest Mark Protosevich, mający na koncie między innymi Thora i Jestem legendą. Z oficjalnego opisu wynika, że serial ma być nowoczesnym remiksem kilku konwencji gatunkowych.