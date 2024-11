Co planują twórcy Warhammer 40,000: Space Marine 2? Dowiedzieliśmy się o nadchodzącej zawartości

Twórcy Warhammer 40,000: Space Marine 2 poinformowali, że w grudniu otrzymamy kolejny update. Tym razem zobaczymy nowego przeciwnika oraz mapę “Obelisk” dla pojedynczego gracza umieszczoną w Demetrium. W tym samym wpisie odniesiono się również do pomysłów fanów, które mogłyby zostać wprowadzone do gry. Zobaczyliśmy dosyć długą listę - w przyszłości mamy m.in. uzyskać dostęp do nowych broni do walki wręcz. Wszystkie informacje znajdują się na wspomnianej stronie.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 został udostępniony 9 września na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ostatnio informowaliśmy o osiągnięciu nowego kamienia milowego przez grę.