Clint Eastwood odrzucił rolę Supermana, bo lubił innego superbohatera

W 1978 roku, 93-letniej obecnie legendzie Hollywood, zaproponowano rolę Supermana w filmie z 1978 roku, ale odrzucił ją, ponieważ chciał zagrać bohatera Marvela, Namora Sub-Marinera.

Pomyślałem sobie: Superman? Nie, nie, to nie dla mnie. Nie żeby było w tym coś złego. To jest dla kogoś innego, ale nie dla mnie. Sub-Mariner, to ten, którego zawsze lubiłem. Miałem wszystkie te komiksy, kiedy byłem dzieckiem.