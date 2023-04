Clint Eastwood kończy karierę. Legenda kina przygotowuje pożegnalny film

Clint Eastwood to prawdziwa legenda kina – aktor, reżyser, scenarzysta i muzyk. Przez kilkadziesiąt lat przywykliśmy do jego charakterystycznego stylu. W tym roku kończy 93 lata i uznał, że najwyższa pora zakończyć karierę. Swoje pożegnanie zamierza uczcić thrillerem, noszącym roboczy tytuł - Juror #2. Film opowie historię przysięgłego w procesie o morderstwo. Z czasem okazuje się, że mógł on mieć wpływ na śmierć ofiary. Jak zwykle producentem jego dzieła będzie Warner.