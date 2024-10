Ciepło przyjęte Shadow Tactics: Aiko's Choice na konsolach jeszcze w tym roku. Znamy datę premiery

Twórcy przypomnieli o skradance z 2021 roku.

Daedalic Entertainment ogłosiło, że samodzielny dodatek do Shadow Tactics: Blades of the Shogun zostanie udostępniony jeszcze w tym roku na konsole. DLC jest dostępne na PC już od 2021 roku i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez graczy. Zobaczyliśmy nowy zwiastun produkcji, lecz na nowej platformie pojawi się tylko zawartość znana z komputerów osobistych. Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice - informacje o grze W Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice przenosimy się do XVII-wiecznej Japonii, gdzie śledzimy kontynuację wydarzeń z poprzedniej gry z serii. Główną bohaterką jest Aiko, która wraz ze swoimi towarzyszami musi zmierzyć się z konsekwencjami dawnego życia. Dodatek nie zmienia zbytnio gameplayu względem oryginału - wciąż mamy do czynienia ze strategią nastawioną na skradanie się.

Podczas rozgrywki w Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice eksplorujemy lokacje korzystając z pięciu grywalnych postaci. Nie jest to jednak wystarczająca liczba do atakowania grup wrogów bezpośrednio, a naszym zadaniem jest przebieranie się w różny sposób, aby móc wtopić się w otoczenie. Do dyspozycji mamy mapę oraz wiele wskazówek, jednak gra nie jest prosta - śmierć jednego z bohaterów oznacza porażkę całej misji.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice zostanie udostępnione na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S 6 grudnia. Twórcy przypomnieli, że do gry w niezależny dodatek nie potrzebujemy kopii podstawowej wersji gry, warto jednak zapoznać się z ogólnymi założeniami oraz fabułą podczas wykonywania pierwszych kilku misji.

