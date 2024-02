Christopher Nolan rozmyśla o wypróbowaniu nowego gatunku filmowego. Czas na horror?

Christopher Nolan przyznał, że ostatnio zainteresowały go horrory i chętnie zrobi taki film, ale problem w tym, że jeszcze nie trafiła do niego dobra historia.

W jednym z ostatnich wywiadów, słynny reżyser wyznał, że horror bardzo interesuje go jako gatunek i ubolewał, że Hollywood tak słabo korzysta z możliwości jakie daje ten rodzaj sztuki filmowej. Wygląda także, że poluje na jakiś ciekawy scenariusz lub historię, która sprowokuje go do stworzenia czegoś własnego.

Myślę, że horrory są bardzo interesujące, ponieważ opierają się na urządzeniach bardzo kinowych. Tak naprawdę chodzi o prowokowanie instynktownej reakcji na pewne rzeczy. W pewnym momencie chciałbym nakręcić horror. Myślę jednak, że naprawdę dobry horror wymaga naprawdę wyjątkowego pomysłu – a takich jest niewiele. Nie znalazłem więc historii, która by do tego pasowała. Myślę jednak, że to bardzo interesujący gatunek z kinowego punktu widzenia. Mają wiele cech, których Hollywood na ogół bardzo niechętnie wykorzystuje w filmach, ale jest to gatunek, w którym jest to dopuszczalne.

Christopher Nolan wyreżyseruje horror?

Nolan stwierdził również, że jego ostatni wielki hit kinowy, Oppenheimer – zawiera wiele elementów zaczerpniętych z horroru.