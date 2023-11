Christopher Nolan odniósł się do plotek o wyreżyserowaniu Jamesa Bonda. Nie ma dobrych wieści

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Christopher Nolan mógłby nakręcić nie jeden, ale całą trylogię nowych przygód Jamesa Bonda. Reżyser mógłby ponownie współpracować z Aaronem Taylorem-Johnsonem, który ma być faworytem do objęcia głównej roli. Jednak w rozmowie z The Associated Press brytyjski filmowiec ujawnił, że nie wyreżyseruje nowego filmu z serii.