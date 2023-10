Taylor Swift podbiła amerykańskie kina. Jej produkcja może przebić Jokera

Taylor Swift: The Eras Tour zaliczyła również najlepszy wynik dla swojego gatunku, przebijając film Justin Bieber: Never Say Never z 2011 roku, który w swoim weekendowym debiucie zgarnął 73 mln dolarów.

Film Taylor Swift podbił również kina na całym świecie, zarabiając poza Ameryką 31-33 mln dolarów. Produkcja była numerem jeden w takich krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Australia, Meksyk i Filipiny. Globalnie Taylor Swift: The Eras Tour może mieć na koncie 126-130 mln dolarów.