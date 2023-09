Chris Evans wróci do MCU jako Kapitan Ameryka? Aktor daje jasną odpowiedź

Od czasu premiery Avengers: Koniec gry pojawiło się wiele plotek, które dawały fanom nadzieję, że Chris Evans jeszcze nie odłożył tarczy na kołku. Jak dotąd żadne z tych doniesień się nie sprawdziły i wciąż nie zapowiada się, że aktor wróci jako Kapitan Ameryka w jednym z przyszłych projektów z MCU. Sytuację może zmienić miękki restart uniwersum po Avengers: Secret Wars. Jednak jak dotąd nikt z Marvela nie kontaktował się z Chrisem Evansem i aktor nie planuje wracać do swojej roli.

Evans pozostawia jednak otwartą furtkę i w wywiadzie dla magazynu GQ przyznał, że nie może jednoznacznie przyznać, że nigdy więcej nie zobaczymy go w roli Kapitana Ameryki. Podkreślił jednak, że jego ewentualne kolejne wcielenie się w Steve’a Rogersa nastąpiłoby „nieprędko”.

Nigdy nie powiem nigdy, tylko dlatego, że było to wspaniałe doświadczenie. To było dla mnie bardzo cenne. To coś, z czego jestem bardzo dumny. I tak jak mówiłem, czasami nie mogę uwierzyć, że to się w ogóle wydarzyło. I nie chciałbym, żeby powrót wyglądał na skok na kasę lub gdyby nie spełniało to oczekiwań, albo po prostu nie byłobyw tym związku z tym, co wcześniej stworzyliśmy. Zatem w najbliższym czasie nieprędko by to nastąpiło.