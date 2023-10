Chcesz zobaczyć EA Sports WRC w akcji? Sprawdź nasze gameplaye!

Do premiery EA Sports WRC jeszcze trochę czasu, ale dzięki uprzejmości Electronic Arts mogliśmy sporo pograć… i coś nagrać, abyście mogli sprawdzić co i jak!

Miałem bowiem przez kilka ostatnich miesięcy możliwość ogrania przedpremierowo gry w wersji preview wraz z wieloma elementami, które pojawią się w ramach pełnej wersji na początku listopada. Do recenzji jeszcze co prawda długa droga, ale dziś możemy pokazać trzy fragmenty rozgrywki, w których starałem się również pokazać kilka różnych klas wyścigowych oraz aut dobrze znanych zarówno fanom WRC, ale również starych odsłon Colin McRae Rally. I myślę, że łatwo rozpoznacie które to auta. Również starałem się, aby jednak nie były to idealne przebiegi – w przypadku ewentualnych błędów czy wypadków jechałem dalej. Głownie po to, aby również pokazać jak wyglądają zniszczenia oraz jak zmienia się dźwięk auta po pierwszym lepszym wpadnięciu między drzewa.

No to nie przedłużam – miłego seansu!

EA Sports WRC - Citroen Xsara WRC 2003, Rajd Meksyku

GramTV przedstawia:

EA Sports WRC - Toyota GR Yaris Hybrid 2023, Rajd Sardynii

EA Sports WRC - Subaru Impreza 1998, Rajd Finlandii

Premiera gry EA Sports WRC przewidziana jest na 3 listopada 2023 r. na PlayStation 5, Xbox Series X oraz PC. Osoby, które zamówią grę w przedprzedaży mogą zacząć grać trzy dni przed premierą – 31. października 2023 r.