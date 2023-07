CD Projekt RED z kolejną falą zwolnień. Pracę straci prawie 9% zatrudnionych

Chcę zapewnić każdą osobę z zespołu CDPR dotkniętą tą decyzją, że o ile nasze drogi rozchodzą się na gruncie zawodowym, to wierzę, że relacja, którą zbudowaliśmy, pozostanie niezmieniona. Zachęcam Was do pozostania w kontakcie i z całego serca dziękuję za czas, który wspólnie spędziliśmy. To, co udało się Wam osiągnąć, na trwałe wpisało się w historię naszego studia. Życzę Wam samych sukcesów i poczucia spełnienia na Waszej dalszej drodze zawodowej – podsumował Kiciński.