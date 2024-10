CD Projekt RED odpowiada na zarzuty jednego z insiderów. Firma komentuje DEI i rotację pracowników

Do tych zarzutów odniósł się Michał Nowakowski, współprezes CD Projekt, na swoim profilu w serwisie X. Nowakowski zaprzeczył informacjom podawanym przez insidera. W poście przyznał, że CD Projekt RED ma obecnie najniższą rotację pracowników w ostatnich latach, a przejście na Unreal Engine spowodowane było zwiększenie wydajności pracy nad przyszłymi grami.

Wygląda na to, że żyjemy w czasach, w których każdy może nagrać kompletne bzdury i stworzyć z tego historię. Z CDPR odchodzi utalentowany pracowniki? Mamy najniższą rotację ludzi w ostatnich latach. Rekrutacja oparta na DEI? Zatrudniamy wyłącznie na podstawie zasług i umiejętności, tak jak tworzymy gry oparte wyłącznie na wizji artystycznej. Dlaczego wybraliśmy UE? Ponieważ pozwala nam to wydajniej pracować nad naszymi grami i postawić na najnowocześniejsze rozwiązania pod względem technologicznym. Reżyser Wiedźmina 3 odszedł? Cóż, tak, ponad 2 lata temu... Czy możemy przestać szukać teorii spiskowych i wrócić do tworzenia fajnych rzeczy?