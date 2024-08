Cate Blanchett nie dostała wypłaty za występ we Władcy Pierścieni. Na planie otrzymywała coś innego

Jest to zaskakująca wiadomość dla wszystkich fanów filmowej trylogii Władca Pierścieni. Cate Blanchett była gościem programu Watch What Happens Live. W pewnym momencie prowadzący Andy Cohen zapytał się aktorki, za jaki film otrzymała największą wypłatę w swojej karierze. Cohen dodał, czy może chodzić właśnie o Władcę Pierścieni, w której Blanchett zagrała Garadrielę. Prawda o jej występie w produkcjach Petera Jacksona okazała się brutalna i gwiazda nie zarobiła ani centa za swój występ.

Chciałam pracować z facetem, który nakręcił Martwicę mózgu. W zasadzie to dostawałam darmowe kanapki i mogłam zachować uszy. To wszystko.

Prowadzący program próbował uzyskać od aktorki odpowiedź na swoje pytanie. Blanchett jednak przyznała, że kobiety nie zarabiają w tej branży tak dużo, jak mogłoby się wydawać.

Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, że Blanchett nie otrzymała żadnej wypłaty za swoją rolę, to warto przypomnieć jedną z wypowiedzi Orlando Blooma, który we Władcy Pierścieni wcielił się w Legolasa. W programie The Howard Stern Show przyznał, że za zagranie w trylogii otrzymał jedynie 175 tysięcy dolarów. Aktor jednak dobrze wspomina swój udział przy filmach, wyznając, że był to najwspanialszy prezent, jaki otrzymał w swoim życiu.

Warto przypomnieć, że od dzisiaj Cate Blanchett możemy oglądać na dużym ekranie w filmie Borderlands. Produkcja jednak nie przypadła do gustu recenzentom i ze świecą szukać pozytywnych opinii o tym filmie.