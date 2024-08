Borderlands przywraca ekranizacje gier do wieków ciemnych. Pierwsze recenzje zwiastują katastrofę

Już jutro w kinach zadebiutuje Borderlands, czyli ekranizacja słynnej serii gier od Gearbox. Film powstawał przez wiele lat i przez liczne opóźnienia dopiero teraz pojawi się w kinach. Sądząc po pierwszych recenzjach, nie warto było czekać tak długo. Dzisiaj rano zeszło embargo na recenzje i okazało się, że Borderlands nie spełnia pokładanych nadziei. Film zebrał wiele krytycznych opinii i w serwisie Metacritic średnia ocena wynosi zaledwie 33/100 z 14 recenzji.

Borderlands – pierwsze recenzje nie zwiastują hitu

Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z kolejną nieudaną ekranizacją gier. Ostatnie lata były w tym gatunku całkiem dobre, żeby tylko wymienić Fallouta, The Last of Us, Super Mario Bros. Film, czy Sonic. Szybki jak błyskawica 2. Niestety Borderlands nie dołączy do tego grona i krytycy nie zostawili suchej nitki na tym filmie. Poniżej znajdziecie wybrane cytaty z recenzji.