Casey Affleck i Laurence Fishburne polecą na Tytana. Zwiastun psychologicznego thrillera science fiction Slingshot

Slingshot opowiada historię elitarnej trójki astronautów znajdujących się na pokładzie statku, biorącego udział w trwającej wiele lat misji na Tytana, księżyca Saturna. Zespół przygotowuje się do niezwykle niebezpiecznego manewru wystrzelenia z procy. Jego wadą jest to, że trudno przewidzieć finał, bo szanse trafienia na Tytana lub wyrzucenia w bezkresny kosmos bez możliwości powrotu są identyczne. Życie astronautów staje się z dnia na dzień coraz trudniejsze.

Casey Affleck i Laurence Fishburne polecą na Tytana. Zwiastun filmu Slingshot

Slingshot wyreżyserował uznany szwedzki filmowiec Mikael Håfström, reżyser wielu filmów, w tym Vendetta, Days Like This, Evil, Drowning Ghost, Derailed, 1408, Shanghai, The Rite, Escape Plan, Quick, Outside the Wire i thrillera Stockholm Bloodbath.