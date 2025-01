Capcom chce jak najszybciej ujawnić kolejne informacje o sequelu Okami. Dyrektor udostępnił nową wiadomość dla fanów

Jakiś czas temu odbyła się coroczna gala The Game Awards, na której zapowiedziano wiele nadchodzących produkcji. Jedną z nich okazała się wyczekiwana przez wielu kontynuacja kultowej gry o tytule Okami. Dyrektor oryginału powrócił do prac nad projektem, o czym mogliśmy usłyszeć w najnowszym komunikacie.

Chcę jednak podkreślić, że te zapowiedzi to dopiero początek. Clovers dopiero się rozpoczyna. Prawdziwy test naszej wartości jako nowo powstałego studia gier zaczyna się właśnie teraz. Clovers jest dopiero nowicjuszem w branży gier, a od tego momentu będziemy tylko rosnąć i rozwijać się. Mam nadzieję, że będziecie nas uważnie obserwować i śledzić naszą drogę.

Jak już wspomnieliśmy, sequel Okami nie posiada jeszcze daty premiery. Pierwszy zwiastun gry został udostępniony jakiś czas temu. Poza wspomnianym projektem Capcom zapowiedział niedawno także Onimusha: Way of the Sword.