Cameron Diaz wraca do akcji w zwiastunie Back in Action

Cameron Diaz wraca na ekran po 11-letnim rozbracie z kinem. Aktorka, która ogłosiła zakończenie kariery w 2014 roku, pojawi się ponownie na ekranie w szpiegowskiej komedii akcji Netflixa zatytułowanej, nomen omen, Back in Action (powrót do akcji). W filmie dołącza do niej Jamie Foxx, jej kolega z planu musicalu Annie. Premiera filmu na Netflixie została zaplanowana na 17 stycznia. Dostępny jest już pierwszy zwiastun widowiska.

Back in Action niczym Wybuchowa para?

W Back in Action Diaz i Foxx wcielają się w rolę emerytowanej pary agentów CIA, Emily i Matta, którzy prowadzą spokojne życie na przedmieściach, dopóki ich tożsamość nie zostaje nagle ujawniona. To zmusza ich do powrotu do służby, pełnej niebezpieczeństw i widowiskowych pościgów. Zwiastun ukazuje bohaterów ich w akcji. Foxx walczy z przeciwnikami za pomocą miotacza ognia, jest też ucieczka przez miasto, jak również lot i skok ze spadochronu. Film trochę przypomina tematyką inny film z udziałem Diaz – Wybuchową parę z 2010.